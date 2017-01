Sporazum med Slovenijo in ZDA bo omogočil lažje uveljavljanje pokojninskih pravic

Ljubljana, 17. januarja - Sporazum med Slovenijo in ZDA o socialni varnosti, ki sta ga danes podpisala ministrica za delo Anja Kopač Mrak in veleposlanik ZDA v Sloveniji Brent R. Hartley, bo državljanom ene države olajšal uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugi državi. Hkrati jim bo zagotovil visoko raven zaščite osebnih podatkov.