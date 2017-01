Morgan Stanley v zadnjem četrtletju podvojil dobiček

New York, 17. januarja - Ameriška investicijska banka Morgan Stanley je v zadnjem četrtletju lani ustvarila 1,5 milijarde dolarjev dobička, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju 2015. Prihodki so medtem zrasli za 17 odstotkov na devet milijard dolarjev. Rezultati so močno presegli pričakovanja analitikov.