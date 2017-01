Voditelju turške prokurdske stranke grozi do 142 let zapora

Istanbul, 17. januarja - Turško tožilstvo je za sopredsedujočega prokurdske Ljudske demokratske stranke (HDP) Selahattina Demirtasa zahtevalo do 142 let zapora, za drugo sopredsedujočo Figen Yüksekdag pa do 83 let. Voditelja tretje največje stranke v turškem parlamentu, ki sta že v zaporu, sta obtožena povezav in članstva v prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK).