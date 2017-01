V Podravju potrdili še dva primera ptičje gripe pri labodih

Pragersko, 17. januarja - Nacionalni veterinarski inštitut je Upravo RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin danes obvestil o novih primerih ptičje gripe pri dveh labodih grbcih. Enega od labodov so našli mrtvega v Pragerskem, drugega pa ob Ptujskem jezeru v občini Markovci. Doslej so prisotnost aviarne influence H5N8 ugotovili pri sedmih labodih.