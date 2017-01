Podjetniki z velikim zanimanjem za povezovanje z znanostjo

Ljubljana, 17. januarja - Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so obiskali Institut Jožef Stefan in se seznanili z možnostmi prenosa novih tehnologij in inovacij v svoja podjetja. Veliko zanimanje podjetnikov in obrtnikov za obisk instituta kaže, da je v malem gospodarstvu velik interes za sodelovanje z znanstveno raziskovalno sfero, so sporočili z OZS.