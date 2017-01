Newyorške borze v rdečem

New York, 17. januarja - Tečaji vrednostnih papirjev na borzah v New Yorku so v nov trgovalni teden, ki bo zaradi ponedeljkovega praznika krajši, vstopili s padci. Vlagatelji z negotovostjo pričakujejo petkovo inavguracijo Donalda Trumpa za novega predsednika ZDA. Med drugim so zaskrbljeni zaradi njegovih protekcionističnih napovedi.