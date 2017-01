Ljubljanska borza: SBI TOP nad izhodiščem

Ljubljana, 17. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 732,98 točke, kar je 0,66 točke oz. 0,09 odstotka nad izhodiščem. Med delnicami prve kotacije so največ pridobile delnice Intereurope, ki so se podražile za 3,56 odstotka, največ pa so izgubile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se pocenile za več kot odstotek.