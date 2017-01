Ljubljana, 17. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi nizkih temperatur lahko posamezne ceste poledenele, ponekod na regionalnih in lokalnih cestah je na vozišču zmrznjen sneg. Voznike zato pozivajo naj svoja vozila očistijo preden se odpravijo na pot, svetujejo tudi previdno vožnjo in s primerno varnostno razdaljo.