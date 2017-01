Na v soboto potopljeni ladji v Sredozemskem morju je bilo okoli 180 ljudi

Rim, 17. januarja - V sobotni nesreči ladje, ki je potonila pred obalo Libije, je bilo okoli 180 ljudi. Do zdaj so potrdili štiri smrtne žrtve, za pogrešane pa menijo, da so mrtvi, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM) po pogovorih s preživelimi.