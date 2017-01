Pri financiranju občin iskanje kompromisa med željami in zmožnostmi

Brdo pri Kranju, 17. januarja - Na področju financiranja lokalnih skupnosti se obeta precej novosti, o katerih so na današnji konferenci na Brdu pri Kranju spregovorili župani in predstavniki države. Občine si želijo več sredstev in ne le prerazporeditve. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman pa je povedala, da je prihodke mogoče povečati, vendar ne do želenih ravni.