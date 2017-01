V SMG avtorski projekt o apokalipsah človeškega vsakdanjika

Ljubljana, 17. januarja - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bodo v nedeljo premierno predstavili avtorski projekt Človek, ki je gledal svet. Namen ustvarjalcev predstave, ki so tudi avtorji besedila, je bil spregovoriti o svetu in človeku. Vprašanje, ki ga načenjamo, je vprašanje prihodnosti in vprašanje vztrajanja v življenju, kakršno je, pravi režiser Žiga Divjak.