Indeks SBI TOP uvodoma višje na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 17. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v začetku današnjega trgovanja pridobil, ob 11.30 pa je bil 0,45 odstotka nad izhodiščem. Največ so v prvi kotaciji pridobile delnice Intereurope, ki so se podražile za dva odstotka, medtem ko so največ izgubile delnice Gorenja, ki so bile poldrugi odstotek pod izhodiščem.