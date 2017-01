Burja največ nevšečnosti povzroča na južnem Primorskem

Koper, 17. januarja - Močna burja, ki bo danes in v sredo lahko v sunkih dosegla hitrost tudi do 140 kilometrov na uro, je ponoči in danes največ nevšečnosti povzročila na južnem Primorskem. Od tod namreč prihaja največ poročil o podrtih drevesih. Zaradi vetra je trenutno priprto tudi koprsko pristanišče, kar pomeni, da se o vplutju ladij odločajo od primera do primera.