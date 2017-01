Salt Lake City, 17. januarja - Olimpijski in svetovni prvak v veleslalomu Američan Ted Ligety bo moral na operacijo in bo tudi to sezono končal predčasno. Dvaintridesetletni Ligety tako na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu med 6. in 19. februarjem ne bo branil veleslalomskega naslova prvaka.