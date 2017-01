Slovenska karitas zbira pomoč za hudo zimo na Balkanu

Ljubljana, 17. januarja - Slovenska karitas zbira pomoč za države na Balkanu, ki jih je prizadela huda zima s temperaturami pod minus 20 stopinj Celzija. Ekstremni vremenski pogoji so še posebej močno prizadeli ljudi v Srbiji, tako revno prebivalstvo, kot tudi begunce, ki so nastanjeni v begunskih centrih, so opozorili na Slovenski karitas.

Hude razmere so tudi v Bosni in Hercegovini, kjer so posamezniki izgubili celo življenje, nekatera mesta so brez elektrike in ogrevanja. Ljudje v Srbiji in BiH nujno potrebujejo pomoč pri nakupu kurjave, prenosnih peči, za plačilo elektrike, nakup toplih odej in tudi hrane, zdravil in drugih življenjskih pripomočkov.

Slovenska karitas je za prvo pomoč na prizadetih območjih že namenila 4000 evrov. K prispevanju pa pozivajo tudi druge, ki lahko prispevke posredujejo na TRR račun SI56 0214 0001 5556 761, z namenom "zima Srbija in BiH". Prispevek v višini pet evrov je mogoče posredovati tudi s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

Zbrane donacije bodo posredovane Caritas v Srbiji ter Caritas v Bosni in Hercegovini.