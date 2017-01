Zaradi burje več izpadov električne energije

Nova Gorica, 17. januarja - Zaradi močne burje prihaja do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega območja Elektra Primorska. Brez elektrike so odjemalci na daljnovodu Dutovlje na odseku Avber-Ponikve, odjemalci na enem odcepu daljnovoda na območju Pivke in odjemalci na območju Trnovega.