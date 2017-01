Burja in nanosi snega že povzročajo težave v prometu

Ljubljana, 17. januarja - Burja in nanosi snega povzročajo težave in tudi omejitve v prometu. Po poročanju prometnoinformacijskega centra je glavna cesta Ilirska Bistrica-Jelšane v Dolnjem Zemonu zaradi predmetov na vozišču zaprta. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na glavni cesti Postojna-Pivka je med Prestrankom in Postojno promet močno oviran zaradi nanosov snega.