Ustavili iskanje malezijskega letala MH370

Sydney, 17. januarja - Avstralske, malezijske in kitajske oblasti so danes sporočile, da bodo prenehale z iskanjem pred skoraj tremi leti izginulega malezijskega letala na letu MH370. Na krovu letala, ki je 8. marca 2014 izginilo z redarjev, je bilo 239 ljudi, ki so bili na poti iz Kauala Lumpurja v Peking, poroča nemška tiskovna agencija dpa.