Delo: UKC poka po šivih (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Že na slovesnem odprtju UKC Ljubljana leta 1975 so takratni vodilni politiki dejali, da Ljubljana potrebuje še eno ali dve regijski bolnišnici. Že takrat so načrtovali, da bi Bolnišnico dr. Petra Držaja v Šiški razširili v bolnišnico za Ljubljančane. Od tega je že več kot 40 let, a se načrti še niso uresničili, v Delu piše Milena Zupanič.