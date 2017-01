Na krilih makedonske zmage nad Tunizijce

Metz, 17. januarja - Slovenski rokometaši so z odliko opravili prvi del naloge na svetovnem prvenstvu v Franciji. Po treh tekmah z Angolci, Islandci in Makedonci v skupinskem delu tekmovanja so si že izborili nastop v osmini finala, danes pa se bodo pomerili s Tunizijci. Obračun v Metz Areni se bo pričel ob 17.45.