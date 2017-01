Dnevnik: Vlaki nacionalizma 2 (17. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - Dvomimo, da je srbski premier tako mlad in neizkušen politik, da ne razume, da so vlaki drugod res samo vlaki, na Balkanu pa veliko več. Vučić Kosova ne more več izgubiti. Toda z grožnjami, da bodo, če bo treba, poslali vojsko, lahko zapravi težko povrnjen ugled Srbije kot države, ki je sposobna racionalne presoje, v Dnevniku piše Zoran Senković.