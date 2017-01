Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o rezultatih ankete slovenskega časnika, v kateri sta skoraj dve tretjini sodelujočih podprli sprejetje novele zakona o tujcih. Obsežno so povzemale še izjavo slovenskega premierja Mira Cerarja, v kateri je izpostavil človekove pravice in varnost tako naših državljanov kot migrantov.