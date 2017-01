Upravno sodišče dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini

Ljubljana, 16. januarja - Upravno sodišče je v upravnem sporu Civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini in črnomaljske občine razsodilo v prid iniciativi in tako dopustilo referendum o migrantskem centru v Beli krajini. Med drugim je upravno sodišče poudarilo je, da je pobuda za razpis referenduma ustavna pravica državljanov, so sporočili iz iniciative.