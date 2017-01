Začenja se prodaja drugega sklopa stanovanj v Celovških dvorih

Ljubljana, 17. januarja - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) danes začenja s prodajo druge lamele stanovanj v soseski Celovški dvori v Ljubljani. Prodajni proces in dnevi odprtih vrat bodo potekali do 16. februarja, 51 stanovanj pa si bodo lahko zainteresirani ogledali vsak dan med 9. in 17. uro.