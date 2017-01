Umrla angleška pisateljica za otroke Babette Cole

London, 16. januarja - V starosti 66 let je v nedeljo umrla angleška pisateljica del za otroke Babette Cole. Napisala in ilustrirala je več kot 70 otroških knjig, poroča britanski The Guardian. Štiri so dosegljive tudi v slovenščini, prav tako slikanica Richarda Hamiltona Če bi bil ti, ki jo je ilustrirala.