V ljubljanski Operi novo slovensko delo o ženski in njenem položaju v družbi

Ljubljana, 16. januarja - SNG Opera in balet Ljubljana bo v četrtek krstno uprizorila novo slovensko operno delo Julka in Janez, ki ga je na libreto antropologinje Svetlane Slapšak zložil skladatelj mlajše generacije Jan Gorjanc. Noviteta preizprašuje odnos med žensko in moškim ter odnos do ženske in njenega položaja v družbi. Režiral jo je Jaša Koceli.