Pri Celjski Mohorjevi monografija o rezbarstvu Maksa Berganta

Ljubljana, 16. januarja - Pri Celjski Mohorjevi so družbi so izdali in danes predstavili monografijo Rezbar Maks Bergant: Življenje, posvečeno lepoti. V knjigi je predstavljen izbor rezbarskih del, ki jih je ustvaril Bergant. Z delom so želeli obuditi spomin na mojstra, čigar dela krasijo vrsto slovenskih cerkva, a je njegovo ime v javnosti premalo poznano.