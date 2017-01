Londonski Piccadilly Circus do jeseni brez svetlobnih oglasov

London, 16. januarja - Znameniti londonski Piccadilly Circusu bo več mesecev brez svetlobnih oglasov, ki so zaščitni znak enega izmed najbolj fotografiranih križišč na svetu. Reklame so ugasnili, ker pripravljajo tehnične izboljšale. Obstoječe ekrane bo namreč zamenjal en sam ogromen zaslon iz svetlobnih diod, dela pa bodo predvidoma trajala do jeseni.