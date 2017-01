Kanadska igralka Cobie Smulders v britanski komediji Songbird

London, 16. januarja - Kanadska igralka Cobie Smulders, znana iz ameriške TV serije Kako sem spoznal vajino mamo in filma Jack Reacher: Never Go Back, v katerem je zaigrala s Tomom Cruisom, se bo pridružila igralski zasedbi britanske komedije Songbird. V ospredju filmske zgodbe bo pevka v 90. letih priljubljene britanske indie rock skupine The Filthy Dukes Joanne Sykes.