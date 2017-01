Aleš Berger za STA: Vselej so me vznemirjale skrajne lege jezika

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 17. januarja - Letošnji veliki Prešernov nagrajenec Aleš Berger je vsestranska osebnost, med drugim je bil urednik in kritik, v zadnjem obdobju pa se je posvetil tudi avtorskemu izrazu. Prešernov sklad mu je nagrado namenil za življenjski prevajalski opus. Berger je za STA povedal, da so ga med drugim "vselej zanimale in vznemirjale skrajne lege jezika".