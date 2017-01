Tedenski pregled - Slovenija od 13. do 19. 1.

Ljubljana, 20. januarja - Vlada se je soočala s pritiski zaradi predloga novele zakona o tujcih. Številne organizacije, med njimi tudi Svet Evrope, so opozarjale na kršitve mednarodnih in evropskih standardov. Ministrica za zdravje je po več kot letu obljub predstavila ključne vsebine zdravstvene reforme. Znani so tudi dobitniki Prešernovih nagrad.