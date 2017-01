Tedenski pregled - svet od 13. do 19. 1.

Ljubljana, 20. januarja - Za novega predsednika Evropskega parlamenta so izvolili Italijana Antonia Tajanija, britanska premierka Theresa May je napovedala popoln izstop Otoka iz EU, zaostrili so se odnosi med Beogradom in Prištino. Sredozemsko morje je vzelo življenja 180 migrantov, v Italiji je bil potres, po dveh tednih pa so prijeli napadalca na silvestrovo v Istanbulu.