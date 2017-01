Policija išče informacije o divji vožnji voznika črnega BMW v Mariboru

Maribor, 12. januarja - Mariborski policisti želijo zbrati čim več podrobnosti o neprimerni torkovi vožnji voznika črnega BMW, ki so mu začeli slediti na Fochevi ulici v Mariboru, prijeli pa so ga v naselju Metava. Za informacije prosijo vse priče in še zlasti tiste, ki so bili ogroženi zaradi voznikovega ravnanja.