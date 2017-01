V turškem parlamentu med obravnavo osnutka ustave zapele pesti

Istanbul, 12. januarja - V turškem parlamentu je med obravnavo spornega novega osnutka ustave, katerega cilj je razširiti pristojnosti predsednika države, danes prišlo do pretepa med poslanci, leteli so tudi stoli. Poslanci so sicer v prvem branju potrdili še tri člene osnutka ustave, ki predvideva vzpostavitev predsedniškega sistema.