Marčič po trku s Peterhanslom Dakar končal z odprtim zlomom golenice

Ljubljana, 12. januarja - Edini slovenski udeleženec vzdržljivostnega relija Dakar Simon Marčič je med današnjo 10. etapo med krajema San Juan in Rio Cuarto na 83. kilometru trčil s Francozom Stephanom Peterhanslom in dirko končal z odprtim zlomom noge, so na družbenem omrežju Twitter zapisali prireditelji Dakarja.