Ameriška davkarija se bo letos intenzivneje ukvarjala s prevaranti

Washington, 12. januarja - Američani, ki pričakujejo vračilo preveč zaračunanega davka v letu 2016, bodo letos čakali malce dlje, saj zvezna davkarija sporoča, da bi lahko pri tem prišlo do zamud, ker bodo intenzivneje lovili prevarante. Zamude bodo predvsem za tiste z najnižjimi dohodki, ki so upravičeni do davčnega kredita, ki je neke vrste socialna pomoč.