Med 50 najbolj inovativnimi podjetji tudi Airbnb, Uber in SpaceX

Ljubljana, 12. januarja - Apple, Google, Tesla Motors, Microsoft in Amazon sestavljajo peterico, ki je po danes objavljeni raziskavi globalne svetovalne družbe Boston Colnsulting Group na vrhu lestvice 50 najbolj inovativnih globalnih korporacij v letu 2016. Med korporacijami, ki so na lestvici prvič, pa so Airbnb, Uber ter SpaceX.