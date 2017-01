Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 12. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začeli s padci, vlagatelji pa so razočarani, ker novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump na sredini novinarski konferenci ni podal veliko informacij o tem, kako namerava spodbuditi ameriško gospodarsko rast. Pričakovali so, da bo povedal kaj več o napovedanih davčnih olajšavah, vendar Trump tega ni storil.