Posveti za ustavne sodnike zaključeni z nekaj konkretnimi predlogi

Ljubljana, 12. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je zaključil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti v DZ za štiri ustavnosodniška mesta. Večina se jih do imen še ni opredelila, konkretnejši pa so v SDS. Predlagajo Klemna Jakliča, ki ga podpira tudi NSi, in Anžeta Erbežnika. Kandidate so sicer izbrali tudi v ZL.