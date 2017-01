Študija pokazala, kako lahko stres škodi srcu

London, 12. januarja - Znanstveniki so našli biološko razlago za povezavo med stresom in boleznimi srca, o čemer se je že dolgo časa ugibalo. V študiji, danes objavljeni v medicinski publikaciji Lancet, so razkrili, da imajo ljudje z zelo dejavno amigdalo, delom možganov, ki sodeluje pri obdelavi stresa, večje tveganje za bolezni srca in srčno kap.