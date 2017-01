Vipavska hitra cesta ponovno odprta

Ljubljana/Nova Gorica, 12. januarja - Na vipavski hitri cesti so se med cestninsko postajo Nanos in Vipavo dopoldne po podatkih Policijske uprave Nova Gorica zaradi poledice zgodile štiri prometne nesreče. Zaradi poledice in prometnih nesreč je bila cesta nato štiri ure popolnoma zaprta v obe smeri, postopno so jo nato odprli najprej proti razcepu Nanos, nato tudi proti Vipavi.