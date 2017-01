Vlada Teržanovo razrešila z mesta generalne sekretarke pravosodnega ministrstva

Ljubljana, 12. januarja - Vlada je na današnji seji z mesta generalne sekretarke ministrstva za pravosodje razrešila Tino Teržan in s 13. januarjem za v. d. generalnega sekretarja imenovala Lilijano Kodrič. Na tem mestu bo do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma do 12. julija letos, so sporočili z vlade.