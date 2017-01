Proizvajalci terana: Evropska komisija je na strani Hrvaške

Ljubljana, 12. januarja - Proizvajalci terana so se, združeni v Civilno iniciativo za spoštovanje zaščite terana, danes sestali z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoranom Stančičem. Zahtevajo, da komisija spoštuje evropski pravni red, pri katerem so zaščitili ime teran. Hrvaška zahteva izjemo in kraški vinogradniki menijo, da je komisija na strani sosedov.