Iz nabora kandidatov za ustavne sodnike doslej le v SDS izpostavili dve imeni

Ljubljana, 12. januarja - Prvi vodje poslanskih skupin so že opravili posvetovanja pri predsedniku republike Borutu Pahorju glede štirih ustavnosodniških mest. V koaliciji so glede nabora kandidatov še zadržani, medtem ko so se do imen zaenkrat opredelili le v opozicijski SDS. Njihova favorita, od katerih ne odstopajo, sta Klemen Jaklič in Anže Erbežnik.