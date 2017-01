Državljan Kosova v Kranju ovaden za poskus uboja

Kranj, 12. januarja - Gorenjski kriminalisti so v sredo k preiskovalni sodnici kranjskega sodišča s kazensko ovadbo poskusa uboja privedli državljana Kosova. Ta je v ponedeljek popoldan na javnem kraju v Kranju z nožem poškodoval drugega državljana Kosova in mu skušal odvzeti življenje, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.