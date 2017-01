Hitra cesta med Novo Gorico in Razdrtim zaradi poledice in prometnih nesreč zaprta v obe smeri

Ljubljana, 12. januarja - Na vipavski hitri cesti med Vipavo in Razdrtim so se zaradi poledenelega vozišča zgodile štiri prometne nesreče, so za STA povedali na Policijski upravi Nova Gorica. Zaradi poledice in prometnih nesreč je hitra cesta zaprta v obe smeri, navaja spletna stran prometnoinformacijskega centra.