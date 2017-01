Amazon s predpražniki v obliki indijske zastave razburil Indijo

New Delhi, 12. januarja - Ameriški spletni trgovec Amazon je s prodajo predpražnikov v obliki indijske zastave močno razburil Indijce, ki so zagrozili z bojkotom spletne trgovine. Oblasti v New Delhiju so v sredo napovedale, da bodo zaposlenim pri podjetju preklicale vizume. Amazon je predpražnike danes umaknil s svoje spletne strani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.