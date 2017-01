Boston Celtics do zmage brez pomoči Floyda Mayweatherja

Philadelphia, 12. januarja - New York Knicks, katerih član je tudi Slovenec Saša Vujačić, so v severnoameriški košarkarski ligi NBA gostovali pri Philadelphia 76ers. Pri gostiteljih se je izkazal T.J. McConnell, ki je ob pisku sirene zadel za razburljivo zmago z 98:97, njihovo 11. to sezono. Pri New Yorku je bil prvi strelec Carmelo Anthony z 28 točkami, Vujačić ni igral.