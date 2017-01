Ovečkinu nov mejnik v NHL

Washington, 12. januarja - V noči na četrtek so bile v severnoameriški hokejski ligi NHL na sporedu štiri tekme. New York Islanders so z 1:2 klonili proti Florida Panthers, Washington Capitals so s 5:2 premagali Pittsburgh Penguins, Winnipeg Jets so proti Montreal Canadiens izgubili s 4:7, Calgary Flames pa so San Jose Sharks ugnali s 3:2.