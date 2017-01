Delo: Tujec brez pravice (12. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Pišite predsedniku republike, naj zavrne podpis omejitve dostopa do zaščite tisočim beguncem in iskalcem azila. Pišite, naj zavrne kršitev obveznosti po mednarodnem pravu in pravilih EU. Tako je pozivala Amnesty International. A predsednika protesti niso omajali. Spremembo je podpisal, v Delu piše Peter Jančič.